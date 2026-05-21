In Freckenfeld ist der Ruf nach einem stationären Blitzer in der Tempo-30-Zone in der Hauptstraße laut geworden. Was aus Sicht des Ortsgemeinderats dagegen spricht.

Seit einiger Zeit gilt in der Freckenfelder Hauptstraße Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Die Regelung wurde aus Lärmschutzgründen eingeführt. Sie war zuvor lange von Anwohnern gefordert worden, die immer wieder zu seltene Verkehrskontrollen durch die Polizei kritisiert hatten. Überprüft wird die Geschwindigkeit mit mobilen Blitzgeräten, die mehrere Verbandsgemeinden und die Stadt Wörth gemeinsam betreiben. Aber diese können nicht überall gleichzeitig und rund um die Uhr aufgebaut werden. Nun wurde die Forderung nach der Installation eines stationären Blitzers erhoben, um die Autofahrer in der Hauptstraße rund um die Uhr zu überwachen.

Einen entsprechenden Wunsch hat erst vor Kurzem auch der Ortsgemeinderat von Winden formuliert. Auch dort war man sich allerdings nicht einig über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Jetzt war das Thema auch Gegenstand der Beratungen des Ortsgemeinderates von Freckenfeld. Doch dieser will nicht zu schnell entscheiden. Schließlich gebe es einiges zu bedenken, meinten gleich mehrere Ratsmitglieder.

Nur Falle für auswärtige Autofahrer

Aufgestellt, bezahlt und betrieben würde der stationäre Blitzer von der Verbandsgemeinde Kandel. Mit Kosten in der Größenordnung von 80.000 bis 100.000 Euro wäre für die Installation zu rechnen, hinzu kommen die Betriebskosten und der Aufwand für die Verwaltung. An diese würden auch die Einnahmen aus Verwarnungs- oder Bußgeldern fließen.

Man müsse berücksichtigen, dass der Standort des Blitzers bald bekannt wäre und hauptsächlich auswärtige Autofahrer in die Falle tappten, wenn sie sich nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben halten, meinte Ortsbürgermeister Marc Ulm (SPD). Nach der Vorlage der Verwaltung sprach er sich zunächst einmal nur für einen Grundsatzbeschluss aus.

Bereich am Dorfplatz möglicher Standort

Anders sahen dies etwa Jörg Thürwächter oder Jens Ulm (beide CDU), die für verstärkte und zeitlich variable Kontrollen mit mobilen Überwachungskameras plädierten. Dies bringe viel mehr, weil sie an verschiedenen Stellen im gesamten Ortsgebiet zum Einsatz kommen könnten, so die Argumentation. Der Standort eines stationären Blitzers sei bald bekannt, vorher und auch nachher könnten Autofahrer schneller fahren. Dirk Burkhard (Gemeinsam für Freckenfeld) bat, eine finanzielle Beteiligung der Ortsgemeinde zu überprüfen. „Keine gute Lösung“ sahen auch Thea Weber und Martin Oswald (FWG) in der Aufstellung eines stationären Blitzers. Jutta Schwind (SPD) merkte an, das Verkehrsaufkommen in Freckenfeld sei nicht mit dem in Winden zu vergleichen.

Als Standort für einen stationären Blitzer komme wohl der Bereich beim Dorfplatz in Betracht, erklärte Ortsbeigeordneter Stefan Foos (SPD). Details müsse man nach einer etwaigen Genehmigung aber noch besprechen. Nach kontroverser Diskussion einigte sich der Rat schließlich, das Thema erst einmal im Bauausschuss zu beraten, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Die Verbandsgemeinde will erst nach einer Zustimmung der Räte in Winden, Freckenfeld und der Stadt Kandel einen Antrag beim rheinland-pfälzischen Innenministerium einreichen. Dieses müsste das Vorhaben genehmigen, wie vor Jahren bereits das Pilotprojekt mit zwei stationären Blitzern in der Gemeinde Herxheimweyher.