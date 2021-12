Die Deutsche Telekom beginnt jetzt mit dem Glasfaser-Ausbau im Neubaugebiet „Im Brühl“ in Leimersheim. Rund 120 Haushalte sollen nach der Fertigstellung schnelles Internet bekommen. Das neue Netz wird nach Unternehmensangaben so leistungsstark sein, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich wird. Das maximale Tempo beim Herunterladen beträgt ein Gigabit pro Sekunde. Beim Hochladen sind es 200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). „Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet „Im Brühl“ in Leimersheim dabei“, sagt Telekom-Regionalmanager Roger Buchmann. Wer ein Grundstück gekauft hat oder plant, dies zu tun, sollte sich jetzt bei der Telekom melden, „um die Immobilie fit für die Zukunft zu machen“. Weitere Informationen zum Glasfaser-Hausanschluss gibt es bei der Telekom unter 0800 330 1903 oder im Internet unter www.telekom.de/bauherren, www.telekom.de/glasfaser.