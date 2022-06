Ende Juni wirbt die Telekom mit ihrem Infotruck um Kunden für den Glasfaserausbau in der Stadt. Der Truck steht vom 28. Juni bis 2. Juli jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr beim Tourismus- und Besucherzentrum am Weißenburger Tor. Das Unternehmen plant, den Ausbau bis Mai 2023 abzuschließen. Dabei werden sechs Kilometer Glasfaser und 13 Verteiler gebaut. Damit der Ausbau nicht am Haus oder der Wohnung vorbeizieht, müssen Anwohner tätig werden, denn nur dann erhalten sie die Möglichkeit eines kostenlosen Hausanschlusses. Am Ende sollen Internet-Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit möglich sein. Weitere Infos unter www.telekom.de/glasfaser.