Gute Nachrichten in Sachen Mobilfunk-LTE-Anbindung hatte Ortsbürgermeister Edwin Diesel (parteilos) am Dienstag im Gemeinderat: Im Frühjahr wolle die Deutsche Telekom auf dem Dach des alten Rathauses einen Mobilfunkmast errichten – für das in Sachen Mobilfunk-Empfang eher schlecht ausgestattete Scheibenhardt ein Schritt nach vorne. Ein weiterer LTE-Mast soll im abgelegen(er)en Ortsteil Bienwaldmühle von der Telekom errichtet werden: Doch hier seien noch Fragen des Naturschutzes offen, so Diesel zur RHEINPFALZ. Der Standort für den Mast stehe jedenfalls fest, die Pläne seien fertig: Sie könnten nach Klärung des Naturschutzthemas eingereicht werden. Diesel ist optimistisch, dass dies bald geschehen wird.