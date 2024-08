Seit gut zwei Monaten musste eine 91-Jährige aus Lustadt ohne ihr Festnetztelefon auskommen. Grund war eine Störung in der Leitung der Telekom. Gemeldet wurde die Störung dem Unternehmen Mitte Juni. Mitte Juli wurde im Telekomladen in Speyer nachgefragt, passiert ist dennoch nichts. Vergangene Woche hieß es dann auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass an dem Problem gearbeitet wird und am Freitag Tiefbauarbeiten beendet werden sollen. Spätestens am Mittwoch sollte die Störung behoben sein. Dies ist nun früher geschehen. Die Telekom teilt mit, dass die Seniorin seit Montagmittag wieder auf ihr Telefon zurückgreifen kann und es voll funktionsfähig ist.