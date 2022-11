[Aktualisierung: 11.55 Uhr] Im Festnetz der Telekom in Maximiliansau kam es am Dienstag zu einer Störung. Bei Anrufen zu betroffenen Nummern kam eine Ansage, dass die gewählte Rufnummer derzeit nicht erreichbar ist. Die Störung war am späten Dienstagabend wieder behoben. Ein Grund für die Störung war nicht zu erfahren.