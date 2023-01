Telefonbetrüger versuchen derzeit vermehrt im Kreis Germersheim ans Geld ältere Menschen zu kommen, indem sie ihnen schockierende Mitteilungen machen oder sich als Polizeibeamte ausgeben. Um mögliche Schäden zu vermeiden, empfiehlt die Polizei Folgendes: Am Telefon keine Auskunft über persönliche und finanzielle Verhältnisse oder andere sensible Daten erteilen. Unbekannten nicht die Tür öffnen. Gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzuziehen, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Unbekannten weder Geld noch sonstige Wertsachen übergeben. Betroffene sollen sich an die Polizei wenden, Telefon 06341-287-0 oder 06341-287-2010, und von den Anrufen erzählen.