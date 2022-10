Erneut warnt die Polizei vor Betrügern, die versuchen, über Kurznachrichten-Dienste insbesondere ältere Menschen abzuzocken. So wurde am Sonntag in Germersheim ein Mann von seinem vermeintlichen Sohn mehrfach über einen solchen Dienst angeschrieben. „Hier täuschen die Betrüger oftmals vor, eine neue Handynummer zu besitzen und in Geldnot zu sein“, erklärt die Polizei. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass sein Opfer ihm über 3000 Euro überwies. Erst als der 64-Jährige seinen „echten“ Sohn kontaktierte, flog der Betrug auf.

Die Polizei rät Angehörigen oder älteren Menschen nahestehende Personen, mit ihnen über die Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, Hilflosigkeit und Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen. Durch mehrere Kontaktaufnahmen in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: „Hilf mir bitte!“ Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.