Rechtzeitig zum Festungsfest, das von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, gefeiert wird, wird ein weiteres Teilstück der Straße An der Hochschule für den Verkehr wohl freigegeben. Radfahrer und Fußgänger können schon etwas länger das Teilstück zwischen der Königstraße und der Ludwigstraße befahren beziehungsweise begehen. Der Autoverkehr – für den es nun ein paar Parkplätze in der Stadtmitte mehr gibt – wird auf der Straße wenden müssen. Einerseits wird auf dem Streckenabschnitt bis zur Fronte Beckers noch gearbeitet, andererseits ist die Zufahrt zur Ludwigstraße durch feststehende Poller versperrt. Und das bleibt auch so, denn von den Pollern gegenüber des Haupteingangs der Universität bis zum Königsplatz wird es eine kleine „Fußgänger- und Radfahrzone“ geben. Nur Anwohner und der Lieferverkehr dürfen dann diesen Straßenteil der Ludwigstraße mit Kraftfahrzeugen befahren. Seit über zwei Jahren wird die Straße An der Hochschule saniert und neu gestaltet. Wenn der Straßenzug gänzlich fertig ist, soll es nach den Straßenausbauplänen der Stadt mit der Klosterstraße zwischen dem Eingang zur Musikschule bis etwa zur Queichbrücke weitergehen.