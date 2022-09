Nach zweijähriger Corona-Pause findet am 3. Adventswochenende von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Dezember, wieder der Rülzheimer Weihnachtsmarkt auf dem Deutschordensplatz statt. Orts- und Kulturgemeinde planen bereits eifrig, um den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot bieten zu können. Dafür benötigen die Organisatoren Unterstützung. Michael Braun, 1. Beigeordneter der Ortsgemeinde und Vorsitzender der Kulturgemeinde, ruft gewerbliche Anbieter und interessierte Privatpersonen zur Teilnahme am Weihnachtsmarkt auf. Meldungen so schnell wie möglich unter Bekanntgabe des Angebots per E-Mail an: kulturgemeinde@ruelzheim.de.