185 Leserinnen und Leser wollten an der RHEINPFALZ-Sommeraktion am Donnerstag, 1. September, ab 17 Uhr in der Brauerei Park & Bellheimer teilnehmen. Da nur 25 dabei sein können, musste das Los entscheiden. Glück hatten: Sabine und Thomas Vogel, Wörth; Liane und Eckhard Zechiel, Kandel; Willi Gebhart, Jockgrim; Theo Steinbacher, Lingenfeld; Karin und Waldemar Wetzka, Burrweiler; Anita Pahler, Germersheim; Christine und Rainer Detzel, Ottersheim; Ingrid und Hans Hoffmann, Offenbach; Rainer Naumann, Landau; Christa Kopf und Regina Beck, Speyer; Franz Gschwind, Neupotz; Norbert Kuntz, Herxheim; Gertrud und Josef Staudhammer, Kuhardt; Doris und Erwin Kauffmann, Freisbach; Jürgen Petrick, Bellheim; Ute und Michael Schindler, Wörth.

Die Teilnehmenden treffen sich um 16.45 Uhr vor dem Brauereitor in der Karl-Silbernagel-Straße 20-22 in Bellheim. Ausweis bitte nicht vergessen. Parkplätze finden sich außerhalb des Brauereigeländes in der Karl-Silbernagel-Straße.

Kleiner Trost für die, die kein Losglück hatten: Die Brauerei bietet inzwischen wieder gegen Entgelt Führungen an, die wegen Corona ausgesetzt worden waren. Nach Absprache können Gruppen donnerstags, freitags und samstags die Braustätte besichtigen. Weitere Infos und Anmeldung bei der Brauerei per Telefon 07272 701-0, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, oder per E-Mail: info@park-bellheimer.de.