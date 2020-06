Seit April 2018 ist die Stadt Germersheim einem FWG-Antrag folgend dabei, einen Teil der Ludwigstraße zur Fußgängerzone zu machen. Dies soll mit der Umgestaltung der Straße An der Hochschule geschehen. Am Donnerstagabend entscheidet der Stadtrat, ob er diesen Weg weiter verfolgen will.

Bislang ist die Ludwigstraße eine verkehrsberuhigte Straße, die ab einer späteren Stunde am Abend für den Durchgangsverkehr mittels Poller geschlossen wird. Kneipenbesucher haben so die Möglichkeit – relativ sicher – die Straße zu queren. Da sich im oberen Bereich der Straße fast nur Gaststätten befinden, hatte die FWG den Antrag gestellt, die Straße dort zur Fußgängerzone zu machen. Zulässig ist das Befahren dann nur noch für Anwohner und Zulieferer der Gaststätten.

Damit das Straßenstück zur Fußgängerzone werden kann, muss die Straße dem Verkehr förmlich entrissen werden – im Beamtendeutsch heißt das „eingezogen werden“. Darüber hat der Stadtrat am Donnerstagabend zu entscheiden. Danach wird die besagte Einziehung angekündigt und erst drei Monate später – in der Zeit dürfen Einwände vorgebracht werden – erfolgt der tatsächliche Einzug des Straßenteils – wieder nach Ankündigung.

Da die Zufahrt zum unteren Teil der Ludwigstraße dann gesperrt ist, soll der Verkehr über die Straße am Königsplatz geführt werden, die entlang des Finanzamtes vor zur Bäckerei Schwab führt.

Info

Sitzung Stadtrat, Donnerstagabend, 18.30 Uhr, Tulla-Halle, Sondernheim.