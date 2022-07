Ein Teil der Kreisstraße 15, die von der Kreisgrenze bei Vollmersweiler über die L 546 in Schaidt und über die B 9 am Langenberg bis zur A 65 bei Wörth verläuft, ist in einem sehr schlechten Zustand. Weil sich die Schäden über die ganze Straße hinweg erstrecken, ist die einwandfreie Entwässerung nicht mehr gewährleistet. Das in die Risse eindringende Wasser führt zu Folgeschäden und einem erhöhten Unterhaltungsaufwand. Deshalb soll das rund 2800 Meter lange Teilstück zwischen dem Ortsausgang Schaidt und der Kreisstraße 24 saniert werden. Das beschloss der Bauausschuss des Kreises. Die Kosten belaufen sich laut Angebot auf 746.000 Euro. Davon müsste der Kreis, wenn das Land den Förderantrag bewilligt, rund 209.000 Euro selbst tragen. Ursprünglich waren die Gesamtkosten auf 600.000 Euro und der Eigenanteil des Kreises auf 210.000 Euro kalkuliert worden. Geplant ist, vier Zentimeter der Asphaltschicht abzufräsen sowie eine sechs Zentimeter dicke Binde- und eine vier Zentimeter starke Asphaltdecke aufzubringen. Infolgedessen müssen Bankette, Leitpfosten und Verkehrszeichen an die neue Straßenhöhe angepasst werden, heißt es in der Sitzungsvorlage des Bauauschusses.