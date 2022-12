Wegen dringender Arbeiten an Wasser- und Gasleitungen in der Bahnhofstraße zwischen den Einmündungen Ludwigsring und Hauptstraße muss der Abschnitt von Montag, 5., bis voraussichtlich Freitag, 23. Dezember, für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung über das Gewerbegebiet wird eingerichtet. Die Einfahrt für die Rettungskräfte und die Müllabfuhr in die Woogstraße ist über die Zeughausstraße und die Rudolf-von-Habsburgstraße-Straße möglich, teilten die Stadtwerke Germersheim mit.