Am Mittwochmittag ist ein 15-Jähriger in Lingenfeld bei einer Drogenfahrt erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den jungen Fahrer eines sogenannten Microcars, eines Leichtfahrzeugs, für das kein Führerschein benötigt wird, in der Bahnhofsstraße. Dabei stellten sie fest, dass er Drogen konsumiert hatte. Nach einem positiven Urintest musste der Teenanger eine Blutprobe abgeben. Letztlich gab er laut Polizei zu, Drogen konsumiert zu haben. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.