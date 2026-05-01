In der Südpfalz gibt es Unternehmen von Weltgeltung, vor allem in der Technologiebranche. Oft sie unbekannt. Die Technologie-Region hebt nun ihre Bedeutung hervor.

Champions stehen in der Öffentlichkeit, suchen sie oft geradezu. Denn schließlich werden sie in aller Regel in öffentlichen Wettbewerben ermittelt. Am bekanntesten dürfte die Champions League im Fußball sein. Es gibt aber auch Champions, die in ihrer Branche als mittelständische Unternehmen weltweit führend sind. Entweder gehören sie zu den drei Weltmarktführern, stehen oft sogar weltweit an der Spitze. Und dennoch sind diese Positionen vor Ort oder in der Region nicht unbedingt bekannt, weshalb man sie in der Wirtschaftswissenschaft auch als „Hidden Champions“ bezeichnet. Unternehmen, die in ihrem Heimatland als „Top 1“ bezeichnet werden oder zu den „Top 5“ ihres Kontinents zählen, werden „Hidden Gems“ genannt. Bei ihnen ist also noch etwas „Luft nach oben“.

Um diese Bewertung vornehmen zu können, hat die Technologie-Region-Karlsruhe jetzt eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Jan-Philipp Büchler von der Fachhochschule Dortmund erstellte dazu eine Studie, in der rund 100 Hidden Champions und Hidden Gems in der gesamten Technologieregion Karlsruhe (TRK) ermittelt wurden. Die TRK erstreckt sich nach Angaben ihres Geschäftsführers Jochen Ehlgötz über eine Fläche von rund 6000 Quadratkilometer, in der 1,6 Millionen Menschen wohnen. Auch das nördliche Elsass gehört zu diesem Verbund, der keine staatliche Einrichtung ist.

Startpunkt für weitere Unternehmensförderung

Die von Professor Büchler vorgelegte Studie sei, so Ehlgötz, gewissermaßen als Startpunkt für weitere Bemühungen der Unternehmensförderung zu sehen. Büchler konnte zur Bewertung der Unternehmen zwar auf eine seit 17 Jahren von ihm gepflegte Datenbank zurückgreifen, besuchte viele Unternehmen und bekam große Unterstützung durch die Wirtschaftsförderer Maria Farrenkopf (Kreis Germersheim), Uwe König (Südliche Weinstraße) und Martin Messemer ( Landau). Die ausgezeichneten Unternehmen arbeiten vor allem in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Informationstechnologie und Elektroindustrie. Sie sicherten Wertschöpfung, Beschäftigung und internationale Wettbewerbsfähigkeit und seien beispielhaft für den leistungsfähigen regionalen Wirtschaftsstandort.

Das Unternehmen mh Services aus Kandel ist einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen und Produkten rund um die IT-, Handy- und Audio-/Video-Forensik und das einzige europäische Unternehmen mit eigener forensischer Hardwareentwicklung und -fertigung. Das Unternehmen wurde als Hidden Champion ausgezeichnet. Foto: Fritz Hock

Nach seiner Analyse, so Büchler, wirke sich die Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern, den Kammern und Forschungseinrichtungen vorteilhaft aus und trage zur hohen Innovationsdynamik bei. Nach vielen Experteninterviews, Gespräche in den Unternehmen und unter Einbindung der Kammern und Wirtschaftsförderer, könne man die Marktführerschaften der ausgezeichneten Unternehmen in klar definierten Marktnischen transparent und nachvollziehbar identifizieren. Büchler bewertet die Ergebnisse als belastbare Grundlage für Standortanalysen und Standortmarketing.

Südpfalz stellt 30 Prozent der Hidden Champions

Die Liste der ausgezeichneten Unternehmen in der Südpfalz, die 30 Prozent der Hidden Champions innerhalb der ganzen Technologieregion Karlsruhe stellt, zeige einen breiten industriellen Branchenmix. Dabei sind inhabergeführte Familienunternehmen, die als Beschäftigungs- und Stabilitätsanker sehr bedeutend sind. Als besondere Highlights unter den mit einer Urkunde ausgezeichneten Hidden Champions nannte der Dortmunder Wirtschaftswissenschaftler beispielsweise die Firmen Stabila aus Annweiler, die seit 136 Jahren besteht, die heute in Rülzheim ansässige Firma DBK, den mh Service aus Kandel oder die Firma AURA aus Germersheim mit einer Exportquote von mehr als 85 Prozent. Sie seien Beispiele für Unternehmen mit einer herausragenden Leistung in Forschung, Export und langfristigem Unternehmenswachstum.

Entbürokratisierung gefordert

In seiner Begrüßung hatte der Germersheimer Landrat Martin Brandl (CDU) betont, dass man trotz aller aktuellen Probleme „heute Grund zum Feiern“ habe, denn die Bewertung vieler mittelständischer Firmen aus der Region als Hidden Champion oder Hidden Gem zeige, welches Potential in der Südpfalz vorhanden sei. Dem stimmte in einem „Paneltalk“ auch sein Kollege Dietmar Seefeldt (CDU) von der Südlichen Weinstraße bei und freute sich über vier Weltmarktführer aus seinem Landkreis. Schmunzelnd bemerkte er, dass in die Untersuchung die herausragenden Weinbaubetriebe leider nicht einbezogen worden seien. Landaus Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) bemerkte die große Bedeutung des Universitäts-Standortes Landau (RPTU) für die Forschungsstärke, Weiterentwicklung industrieller Produkte, für Technologietransfer und Exzellenz. Hartmann mahnte zugleich gemeinsame Anstrengungen der Kommunen für eine nötige Entbürokratisierung und eine gute Infrastruktur an.Lobende Worte fanden die Redner für die Wirtschaftsförderer, die bei der Erstellung der Studie wertvolle Hinweise geben konnten.

Regina Wilke (Violoncello) und der Pianist Johann German bereicherten diese außergewöhnliche Veranstaltung mit Urkundenübergabe im Kultursaal der Kandeler Stadthalle.

Jan-Philipp Büchler von der FH Dortmund bei der Vorstellung der Studie zu den Hidden Champions der Südpfalz. Foto: Fritz Hock