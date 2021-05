Vermutlich war es ein technischer Defekt, der den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zeiskam am Donnerstag, 13. Mai, gegen 17 Uhr auslöste. Das teilten am Donnerstag Polizei und Staatsanwaltschaft Landau mit, unter Berufung auf einen Brandsachverständigen. Demnach entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. Ausgebrochen sei der Brand im Erdgeschoss des Hauses am Hofgraben. Daraufhin hätten mehrere Bewohner der darüber liegenden Dachgeschosswohnung mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Die Bewohner seien bereits am nächsten Tag aus der ärztlichen Betreuung entlassen worden. Das Anwesen ist laut Pressemitteilung bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.