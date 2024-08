Wohl ein technischer Defekt im Motorraum eines Verbrennerautos war der Grund für den Fahrzeugbrand am Dienstagmittag gegen 14.20 Uhr in der Germersheimer Straße. Der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.