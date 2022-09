Gegen 11.45 Uhr wurde in der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Karlsruhe ein Alarm ausgelöst. Rund 900 Menschen befanden sich zu dieser Zeit im Gebäude. Die Polizei war schnell mit rund 100 Beamten, darunter eine Spezialeinheit, vor Ort, dazu Feuerwehr und Notarzt. Die Polizei konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Gegen 14.30 Uhr bestätigte sich der Anfangsverdacht eines technischen Defektes für den Alarm. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Alarmauslösung dauern an.