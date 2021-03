Nach etwa einer dreiviertel Stunde hat der Gemeinderat Bellheim am Donnerstagabend seine Sitzung, eine Videokonferenz, wegen technischer Probleme abgebrochen und sich auf nächste Woche, Donnerstag, 18. März, 19 Uhr, vertagt. Dann soll es in der Spiegelbachhalle eine Präsenzsitzung geben. Anlass für den Abbruch waren letztlich rechtliche Bedenken. Weil beim Abstimmen wiederholt Ratsmitglieder aus der Leitung fielen, die Sitzung nicht mehr verfolgen, nicht mehr mit abstimmen konnten, war nach Auffassung der Ratsmitglieder die Rechtsgültigkeit der Sitzung nicht gewährleistet. Klagen wären möglich, so die Befürchtung.