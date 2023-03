Aufgrund von technischen Problemen im Bereich des Zugleitsystems sowie des Funksystems im Stadtgebiet Karlsruhe sind im Karlsruher Stadtbahntunnel aktuell sämtliche Haltestellen aus Sicherheitsgründen für den Bahnbetrieb gesperrt. Das teilen VBK und AVG mit. Die Bahnen werden demnach oberirdisch umgeleitet. Die zuständigen Fachkräfte der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Störungssuche sowie an der Behebung der technischen Störung. Diese Arbeiten dauern aktuell noch an. Aus diesem Grund steht momentan noch nicht fest, wann der Tunnelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.