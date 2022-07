Die moderne Technik am E-Bike hat die Polizei direkt zu einem Fahrraddieb geführt. Ein Mann soll am Sonntag zwischen Mitternacht Uhr und 13.50 Uhr bei einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec im Wert von etwa 2500 Euro entwendet haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Doch am Fahrrad war ein Ortungsgerät angebracht. Dadurch konnte der Eigentümer des Pedelecs bei der Überprüfung des übermittelten Standorts den Tatverdächtigen mitsamt des E-Bikes im Citypark finden.

Der Mann rief die Polizei zur Hilfe, Beamte nahmen den 40-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Am Montagnachmittag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt.