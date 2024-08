In Schwegenheim endet die Ära Lutzke ohne großen Knall. Der neue Bürgermeister muss zeigen, dass er wirklich Teamplayer ist.

Bodo Lutzke fühlt sich von ehemaligen politischen Weggefährten im Stich gelassen. Ob zu Recht oder zu Unrecht – es war gut, dass er seine letzte Ratssitzung nicht zur großen Generalabrechnung nutzte, sondern es bei kleinen Spitzen beließ. So gelang ein einigermaßen würdevoller Übergang des Amts auf seinen Nachfolger Andreas Weber. Der präsentierte sich trotz seiner fehlenden Erfahrung in Ratsgremien gut vorbereitet. Seine Betonung auf dem Teamgedanken klingt gut. Allerdings hat man das in Schwegenheim auch vor fünf Jahren in ähnlicher Form gehört. Sich von den politischen Grabenkämpfen der Vergangenheit zu lösen gelang am Anfang gut, doch mit der Kita-Affäre brach der Streit teilweise wieder aus. Wird Weber den Ort dauerhaft befrieden können? Die Ankündigung, dass auch die CDU einen Beigeordneten stellen soll, ist ein guter Anfang.