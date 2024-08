Gewissermaßen als „Vertrauen bildende Maßnahme“ hat sich die neu gewählte Gemeindespitze von Neupotz etwas Besonderes einfallen lassen. Der frisch gewählte Ortsbürgermeister Stefan Gehrlein und seine Beigeordneten Christoph Heid und Gisela Vorpahl laden alle Mitglieder des Ortsgemeinderates sowie die Vorsitzenden der örtlichen Vereine ein zu einer Fahrt auf dem Römerschiff „Lusoria Rhenana“. Ziel dieser „Teambuilding“-Aktion, wie man sie ansonsten oft in Unternehmen praktiziert, sei, das Zusammengehörigkeitsgefühl in Neupotz zu stärken, so die Kommunalpolitiker.

Der neue Ortsbürgermeister Gehrlein erinnert in dem Einladungsschreiben daran, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, „das Wir-Gefühl in der Gemeinde zu stärken und unsere Energien gemeinsam für unseren Heimatort zu bündeln“. Und weiter ist zu lesen: „Gegenseitige Unterstützung und ein sachliches konstruktives Miteinander werden uns in den nächsten Jahren den notwendigen Schub geben, dass Neupotz auch künftig eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt.“

Gemeinderat und Führungsgremien der Vereine hätten einen großen Anteil „an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde“. Die Bootsfahrt unter dem Motto „Gemeinsam für Neupotz - Alle in einem Boot“ biete allen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und neue Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Treffpunkt ist am Montag, 26. August, 17 Uhr an der Anlegestelle der „Lusoria Rhenana“ am Setzfeldsee in Neupotz.