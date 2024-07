„Wir haben ein gelungenes Wochenende hinter uns. Wir haben uns über das stabile Wetter mit hohen Temperaturen gefreut.“ Das sagte Jochen Sehn, Marketingchef der Brauerei Park & Bellheimer, am Montag nach dem nach seinen Angaben friedlich verlaufenen Brauereifest, das am Samstag und Sonntag in Bellheim gefeiert wurde. Er schätzt, dass knapp 10.000 Gäste auf den Brauereihof gekommen sind, am Samstagabend mehr als am Sonntag über den Tag verteilt. Während das Publikum am Samstagabend komme, um eine Party zu erleben mit Live-Musik und Feuerwerk, sei das Interesse tags darauf breiter gestreut. Da gehe es neben der Musik und den Brauereiführungen, die gut angekommen seien, unter anderem auch ums Essen und Trinken. Ein Höhepunkt sei gewesen, als der Lord-Club, der Zusammenschluss des aktuellen mit den ehemaligen Repräsentanten von Bellheim, seiner Vereinswelt und der Brauerei, gemeinsam mit dem Musiker Lothar Antoni das Bellheimer Lied gesungen hätten. Angesichts der hohen Temperaturen am Samstag seien die Gäste später als gewöhnlich gekommen, sagte Sehn. Statt 18 Uhr sei es bei vielen 20 Uhr geworden.