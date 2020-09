Im September 1975 konnte der Brieftaubenverein „Auf zum Rhein“ in einem Gebäude der ehemaligen Festungsanlagen in der Nähe des Ludwigstors seine eigenen Vereinsräume in Betrieb nehmen. Vorausgegangen waren mehr als 1000 Arbeitsstunden, da der Ausbau des Vereinsheims in Eigenleistung der damals 24 Vereinsmitglieder entstanden war.