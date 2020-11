Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Posthiusstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Beim Eintreffen trafen die Beamten lediglich noch drei Personen an. Die Hintergründe der Tat konnten bislang nicht geklärt werden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580, zu melden.