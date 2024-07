Am Dienstag gegen 20 Uhr wurde die Polizei Germersheim über eine hilflose Person an der Aral-Tankstelle in Bellheim informiert. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, wurden sie von einem 31-jährigen Karlsruher beleidigt und mit dem Tod bedroht. Als der Mann unvermittelt aufstand, auf die Beamten zuging und laut Polizei von einem unmittelbaren Angriff auszugehen war, setzen die Beamten einen Taser ein, der den 31-Jährigen außer Gefecht setzte. Der unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stehende Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.