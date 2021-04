Sie gilt als die „gute Seele“ der traditionsreichen Tanzschule Buttweiler. Am Montag ist Mimi Buttweiler nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben.

Generationen von jungen Leuten haben bei Veronika Buttweiler und ihrem Mann Anton das Tanzen gelernt. Mimi, so wurde sie von fast allen genannt, leitete in den 1960er-Jahren ihren ersten Tanzkurs in Germersheim. Hier hatten ihre Eltern einen Neuanfang gewagt, nachdem die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat Oberschlesien verlassen hatte. 1961 heiratete die junge Frau ihren Toni, es folgte eine Blütezeit der Tanzschule, die es seit 1876 in Germersheim gibt. In den 1970er-Jahren repräsentierten die Eheleute als Prinzenpaar die Germersheimer Fasnacht.

Nicht nur eine Vielzahl junger Leute machten bei den beiden ihr „Tanzkränzchen“. Die Buttweilers unterrichteten auch Erwachsene, Paare und Formationen in klassischen und modernen Tänzen. Ganze Abi-Jahrgänge bereitete Mimi Buttweiler auf deren Abi-Ball vor. Nach dem Tod ihres Mannes führte sie die Tanzschule bis heute weiter. Die Beerdigung findet im familiären Kreis statt.