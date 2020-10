In der Mitgliederversammlung des TSC Germersheim mit den turnusmäßigen Vorstandsneuwahlen wurde Isabella Weber zur Vorsitzenden gewählt. In der gut besuchten Veranstaltung erinnerte die Vorsitzende im Rückblick auf 2019 an den Jubiläumsball „40 Jahre TSC“ in der Tullahalle in Sondernheim – das Highlight des Vereinsjahres. Ende März kam dann durch den Corona-Ausbruch das jähe Ende des Trainings. Die Freude war dann groß, als Ende Juni Tanzen wieder möglich war – unter Hygienebestimmungen und mit verkürzten Trainingszeiten, bis heute.

Neuwahlen

Vorsitzende: Isabella Weber, 2. Vorsitzende: Andrea Heppes, Schatzmeister: Ingo Maass, Sportwart: Gerhard Mayer-Laforet, Schriftführer: Günter Blankenburg, Beisitzer: Ursula Kern, Kathrein Kleinevoß, Bodo Kleinevoß, Patric Lagatie.