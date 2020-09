In der Nacht von Samstag, 5. September, auf Sonntag löste die Polizei in der Bruchsaler Innenstadt eine Tanzveranstaltung auf. In der Mitteilung der Polizei war von einer Discothek die Rede. „Dem war nicht so. Eine Schankwirtschaft hatte eine untersagte Tanzveranstaltung gemacht“, sagt die Sprecherin der Stadt Bruchsal. Die Gaststätte war bereits am Wochenende zuvor kontrolliert worden – ebenfalls wegen einer untersagten Tanzveranstaltung. Diese sind nach der Corona-Verordnung der baden-württembergischen Landesregierung verboten. Zudem stellte die Polizei Verstöße gegen die Brandschutzverordnung fest. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. „Das Bußgeld wird vom Ordnungsamt verhängt und kann ab 500 bis zu 10.000 Euro betragen. Der Regelsatz liegt bei 650 Euro“, so die Sprecherin der Stadt.