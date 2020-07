Die Tanzschule Monkey Dance Company öffnet ihre Tore in Germersheim. Die Company ist eine Tanzschule in Speyer, die 2013 ihre Eröffnung feierte. Nun erweitert die Tanzschule ihren Standort und öffnet am Samstag ihre Tanzschule im Zentrum von Germersheim. Monkey Dance Company, bietet Tänzern jeden Levels ein breites Kursprogramm an. Seit einem Jahr wird in dem ehemaligen Tattooladen in der Sandstraße 11 gewerkelt, renoviert, Wände rausgerissen, Sanitäranlagen installiert und Spiegel angebracht. „Wir bieten allen Mitgliedern Qualität auf höchstem Niveau, eine persönliche Beratung und Betreuung in vertrauter Atmosphäre und zu fairen Preisen“ kündigt Sabrina Schwind an. Schwind und Osman Caliskan leiten die Tanzschule und sind seit 2007 selbstständige Tanzlehrer. Online findet man die Tanzschule unter YouTube: Monkey Dance Company oder Tokio Tekkan. Weitere Informationen bei der Eröffnung am Samstag in der Sandstraße 11 in Germersheim.

Kontakt



Whats App unter der 0176 26100514 oder Email info@monkeydc.com.