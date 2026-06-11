Lange haben die Ottersheimer gezittert, dann war die Freude riesengroß: Der Tante-Enso-Markt kommt. Doch wohin? Auch diese Frage ist jetzt geklärt.

Die Bürgerinnen und Bürger des Bärendorfes wollten einen Lebensmittelladen – und sie bekommen ihn auch: Nachdem die Ortsansässigen 849 Genossenschaftsanteile zu je 100 Euro – nur 600 Anteile hätte es bedurft – bei der Enso eCommerce GmbH erworben haben, kann der Markt realisiert werden. Aber wie soll das eigentlich geschehen? Und wer macht das? Offene Fragen zur konkreten Umsetzung müssen nun beantwortet werden.

Ihr Tante-Enso-Laden (hier der in Landstuhl) ist zwar noch nicht gebaut, aber die Ottersheimer haben die Tür dazu geöffnet. Archivfoto: Pola Schlipf

Klar ist jetzt aber, wo der Laden errichtet werden soll: Der Ortsgemeinderat ist bei seiner jüngsten Sitzung der einstimmigen Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses gefolgt und hat sich für das Gelände nördlich des Dorfplatzes ausgesprochen. Auf dieser gemeindeeigenen Fläche war laut Ortsbürgermeister Gerald Job (WG Job) ursprünglich eine Apotheke mit Bürogebäude geplant, was aber nicht geklappt hatte. Die Frage nach dem Standort wurde seinen Angaben zufolge bereits seit Ende März im Dorf heiß diskutiert: „Eine gute, sachliche Diskussion!“, urteilt Job auch angesichts der Tatsache, dass „vier, fünf Standort-Ideen im Gespräch waren“.

Gut erreichbar

Die Folge: Die Vorschläge wurden analysiert, deren Stärken und Schwächen abgewogen. Dabei kristallisierte sich die Fläche am Dorfplatz als klarer Favorit heraus. Die Gründe: Der Standort liegt zentral und ist zu Fuß, mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto gut erreichbar. Es gibt dort ausreichend Parkplätze. Und: Die zusätzliche Verkehrsbelastung wird als gering erachtet: „Der überwiegende Teil der Ottersheimer fährt bereits heute auf den bestehenden Hauptverkehrsachsen am Standort vorbei“, heißt es in der Bewertung.

Der Standort wird darüber hinaus als wirtschaftlich angesehen, weil nichts abgerissen werden muss und es dadurch Kosten- und Zeitvorteile gibt. Zudem ist er gut sichtbar und liegt im Ortskern. Die Hoffnung: Synergieeffekte erzielen durch bereits dort vorhandene Einrichtungen wie die Arztpraxis, die Bank oder die Büros. Das Fazit der Untersuchung: „Der Standort am Dorfplatz vereint in besonderer Weise die Anforderungen an Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, städtebauliche Integration und soziale Funktion eines Tante-Enso-Marktes. Darüber hinaus bietet er die Chance, den Dorfmittelpunkt nachhaltig zu stärken und als Begegnungsort weiterzuentwickeln.“

Dorfmittelpunkt stärken

Job ist vom auserkorenen Standort, der den Dorfplatz weiter aufwerte und „eine gute Lösung“ sei, vollends überzeugt: „Die Attraktivität wird dort weiter steigen. Es wird noch mehr Leben sein“, glaubt er. Und fügt an: „Ich bin zuversichtlich, dass das eine gute Sache wird. Die Leute wollten es. Und wir haben die Leute von vornherein mitgenommen.“