Seit der Einwohnerversammlung in der vergangenen Woche mit rund 300 Teilnehmenden ist das Interesse an dem geplanten Tante-Enso-Laden nicht abgebrochen. Das sagte Ottersheims Ortsbürgermeister Gerald Job am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Mittlerweile gibt es, Stand Mittwoch, für den als Genossenschaft konzipierten Laden 180 Anmeldungen. Das ist auch auf der Homepage von „Tante Enso“ nachzulesen (https://www.tanteenso.de/content/tanteenso/standorte/

ottersheim). Laut Job wird die Zahl vom Betreiber einmal wöchentlich, jeweils mittwochs, aktualisiert. 600 Genossenschaftsmitglieder, die mindestens einen Anteil á 100 Euro erwerben, müssen es bis 25. März werden, damit der Markt gebaut werden kann. Job erzählt, dass noch einige Anmeldungen vorliegen, aber das Geld noch nicht auf dem Konto des potenziellen Betreibers, der Enso eCommerce GmbH, Bremen, eingegangen ist; somit seien es aktuell bereits etwa 200. Im Lauf dieser Woche seien täglich Sprechstunden angeboten worden, die gut besucht gewesen seien. Am Donnerstag habe er selbst eine abgehalten. Etwa zehn Leute seien gekommen, um Anmeldebögen auszufüllen, etwa genauso viele seien da gewesen, um Anmeldebögen abzuholen, um sie zu Hause auszufüllen. Die Sprechstunden sollen auch kommende Woche angeboten werden, um das Ziel zu erreichen.