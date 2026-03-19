Der Countdown läuft. Noch eine knappe Woche, bis 25. März, haben die Ottersheimer Zeit, um Genossenschaftsanteile für den gewünschten Tante-Enso-Laden zu zeichnen. 600 Einwohner des Bärendorfes müssen bis dahin von der Enso eCommerce GmbH mit Sitz in Bremen mindestens einen Anteil á 100 Euro erworben haben. Eine Woche nach der am 26. Februar von rund 300 Zuhörern besuchten Einwohnerversammlung zu dem Thema waren laut „Tante Enso“ 180 Genossenschaftsanteile verkauft, vergangene Woche Mittwoch waren es 390. Die Zunahme hat sich zwar verlangsamt, trotzdem sind es nun, Stand Donnerstag, 19. März, 498.

Ortsbürgermeister Gerald Job äußerte sich zufrieden mit dem Zwischenstand, wenngleich er gerne die 500 geknackt hätte. „Gestern kamen noch einige Anmeldungen.“ Um das Ziel zu erreichen, sei man just dabei, noch einige Aktionen abzustimmen. Geplant sei, die Sprechstunden, bei denen über das Projekt informiert und Hilfe beim Anmelden gegeben wird, auszuweiten. Zudem wolle man am kommenden Wahlsonntag neben dem Wahllokal präsent sein und informieren. Darüber hinaus habe man festgestellt, dass bisher relativ wenige Kinder angemeldet wurden, was auch möglich sei. Deshalb sollen nun vor Ostern verstärkt Eltern und Großeltern angesprochen werden, sagte Job. Und: „Jetzt kommt der Schlussspurt. Aber ich denk, des krieche mer hin.“