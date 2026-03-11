600 Genossenschaftsmitglieder braucht es bis zum 25. März, um wie geplant in Ottersheim einen Tante-Enso-Laden bauen und eröffnen zu können. In den vergangenen Tagen ist das Bärendorf seinem Ziel ein deutliches Stück näher gekommen. Fast zwei Drittel der erforderlichen Anzahl sind erreicht. So hat sich die Zahl der Genossenschaftsmitglieder mehr als verdoppelt: von 180 am vergangenen Mittwoch auf nun 390. Darüber informierte „Tante Enso“ am 11. März auf ihrer Internet-Seite (https://www.tanteenso.de/content/ tanteenso/standorte/ottersheim). Hinter „Tante Enso“ verbirgt sich die Enso eCommerce GmbH mit Sitz in Bremen. Sie betreibt deutschlandweit 86 Läden, weitere sind geplant, einer davon in Ottersheim.

„So kann’s weitergehen“, kommentierte Ortsbürgermeister Gerald Job den Zwischenstand. Nach seinen Angaben werden die Seminare für die Bürger, die Genossenschaftsmitglieder werden wollen, weiterhin angeboten – voraussichtlich bis zum Schluss. Täglich kämen knapp zehn Leute, auch wenn es am Dienstag mit nur zwei Mal weniger waren. Um Genossenschaftsmitglied werden zu können, muss man sich anmelden und 100 Euro pro Anteil an „Tante Enso“ überweisen. Das Interesse an dem Projekt war in der Bevölkerung der 1800-Seelen-Gemeinde von Beginn an groß. Zu einer Einwohnerversammlung zu dem Thema kamen am 26. Februar rund 300 Leute.