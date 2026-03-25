Dass die Ottersheimer ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen haben, ist eine tolle Leistung. Chapeau!

Wer Bären für schwerfällig und tapsig hält, ist schief gewickelt. Vielmehr gehören sie zu den Flinken. Bis zu 55 Stundenkilometer kann Meister Petz schnell werden; der Mensch schafft gerade mal etwa 13 Stundenkilometer, heißt es auf der Internetseite einer Tierschutzorganisation. Nun haben die Ottersheimer gezeigt, dass sie ihrem Spitznamen, Bären, alle Ehre machen. Dass die Einwohner in vier Wochen mindestens 600 Genossenschaftsanteile bei Tante Enso zeichnen, damit diese den gewünschten Laden eröffnet, war im Vorfeld von so manchem als sportliche Leistung bezeichnet worden. Dass es nun 841 geworden sind – Chapeau! Eine tolle Gemeinschaftsleistung.

Nun steht der zweite Schritt an: Die Gemeindeführung muss einen geeigneten Standort und einen Investor finden, der das Ladengebäude errichtet. Dass das im äußersten Fall die Gemeinde sein könnte, wie von Ortsbürgermeister Gerald Job in der Einwohnerversammlung angekündigt, wäre aber nur die zweitbeste Variante. Denn das ist keine ureigene Aufgabe für eine Gemeinde.

Im dritten Schritt müssen die Ottersheimer ihr Einkaufsverhalten überdenken – zumindest diejenigen, die Genossenschaftsmitglieder geworden sind. Denn wenn in dem Laden nicht oder nur das Nötigste, anderswo Vergessene eingekauft wird, ist er möglicherweise schneller wieder weg als gedacht. Aber bis es soweit ist, dass Tante Enso im Bärendorf einzieht, werden sicher noch mindestens zwei Jahre vergehen.