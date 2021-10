Rund 400 Euro erbeutete ein Räuber, der am Sonntagabend die Kassiererin der Esso-Tankstelle in Bellheim mit dem Messer bedrohte. Nach Angaben der Kriminalpolizei ereignete sich die Tat gegen 20.50 Uhr. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Unbekannte die Herausgabe der Tageseinnahmen, woraufhin die Geschädigte den Inhalt der Kasse übergab. Der Täter war schlank, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, bekleidet mit hellem Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose und einer dunklen Mund-/Nasenschutzmaske. Im unmittelbaren Bereich des Tatortes wartete womöglich ein weiterer Täter in einem weißen SUV. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Tatfahrzeug nehmen die Kriminalpolizei Landau unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de sowie die Polizei in Germersheim unter 07274-9580 entgegen.