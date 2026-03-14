Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.11 Uhr, wurde in Bellheim in eine Tankstelle in der Zeiskamer Straße eingebrochen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei welcher auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter nicht mehr gefunden werden, teilte die Polizei jetzt mit. Die genaue Schadenshöhe könne aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274 9580 oder via Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei in Germersheim zu wenden.