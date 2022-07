Einbruch in eine Tankstelle. Am Montagmorgen verschafften sich gegen 2.20 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Pforzer Straße. Das meldete die Polizei am Montagabend. Die Täter entwendeten mehrere Zigaretten und flüchteten unmittelbar von der Örtlichkeit. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.