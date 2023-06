Ein noch unbekannter Mann überfiel am Mittwochabend eine Tankstelle in der Grabener Straße in Karlsruhe-Neureut und floh anschließend offenbar ohne Beute. Der Täter betrat kurz vor 22 Uhr mit einer schwarzen Sturmmaske die Tankstelle. Er bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Ein Tankstellenkunde sprach den Verdächtigen an, der daraufhin zu Fuß die Flucht ergriff. Der mutmaßliche Räuber wurde von Zeugen als etwa 17 bis 21-jähriger Mann beschrieben. Er sei etwa 188 cm groß und schlank gewesen und habe in gutem Deutsch gesprochen. Der Verdächtige habe eine schwarze Kleidung sowie eine schwarze Sturmhaube mit roten Mustern getragen. Die Fahndung nach dem Täter führten bislang nicht zu dessen Identifizierung oder Verhaftung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.