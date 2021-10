Festgefahren hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Tankmotorschiff am Hagenbacher Grund. Das teilt die Wasserschutzpolizei mit. Das Schiff fuhr in Richtung Frankreich. Aufgrund des prognostizierten Pegels (Maxau) wird das mit 1230 Tonnen Gasöl beladene Tankschiff nicht ohne Hilfe wieder freikommen. In den kommenden Tagen soll Gasöl abgepumpt werden, damit das Schiff leichter wird. Bei der Havarie kam es der Polizei zufolge zu keinerlei Umweltbelastung und es gab keine verletzten Personen.