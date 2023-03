Während Benzin und Diesel in Karlsruhe im Durchschnitt je rund Cent günstiger sind als am Freitag der Vorwoche, verteuerten sich die Kraftstoffsorten in Pforzheim und Baden-Baden teils erheblich. In Pforzheim zogen die Benzinpreise im Schnitt um sechs Cent, Diesel durchweg um einen Cent an. Die Tankstellenbetreiber in Baden-Baden legten beim Benzin neun, beim Diesel sogar fünfzehn Cent zu. Dies ermittelte der ADAC Nordbaden e.V. Die Preiskorrekturen für einen Liter Super E10 drifteten an den Karlsruher Tankstellen weit auseinander: Eine Markenstation senkte den Preis um 13 Cent, weitere Markenstationen verbilligten ihr Benzin um drei bis fünf Cent. Die günstigeren freien Tankstellen hingegen waren fast alle um drei bis vier Cent teurer als am letzten Freitag. Danach lag das durchschnittliche Preisniveau mit 1,768 Euro rund fünf Cent unter dem Vorwochenpreis. Diesel kostete in Karlsruhe nach Preisreduzierungen von minus 23 bis plus einem Cent an den Markenstationen durchschnittlich 1,720 Euro und lag damit fünf Cent unter dem Vorwochendurchschnitt. Angesichts der starken Preissprünge sollten Autofahrer den Preis vor dem Tanken unbedingt vergleichen, wie der ADAC rät.