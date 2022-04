In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bisher unbekannte Täter Kraftstoff aus einem Fahrzeug zu entwenden. Die Täter brachen laut Polizei den Tankdeckel eines auf dem Festungsparkplatz in der August-Keiler-Straße in Germersheim abgestellten Fahrzeug auf. Vermutlich wurden die unbekannten Täter bei der Tat gestört, sodass sie von dem Fahrzeug abließen und keinen Kraftstoff entwendeten. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.