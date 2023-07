Der Tagestreff „TÜR“ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Ärztinnen und Ärzte für eine regelmäßige Sprechstunde. Die Einrichtung der Diakonie Karlsruhe ist in der Innenstadt und gilt als bevorzugter Aufenthalt von wohnungslosen Menschen. Auch die städtische Beratungsstelle für wohnungslose Männer und die Notübernachtung im Winterhalbjahr sind in diesem Gebäude zu finden. Im Tagestreff bekommen wohnungslose Menschen Unterstützung bei der Organisation ihres Lebensalltages. Sie finden die Möglichkeit zum Aufenthalt und zur Begegnung. Es gibt zahlreiche Versorgungs-, Behandlungs- und Beratungsangebote. Auch wenn ein Großteil der wohnungslosen Menschen krankenversichert ist, nutzen nur wenige das bestehende Gesundheitssystem. Die Gründe sind vielfältig, wie es in einer Mitteilung des Tagestreffs heiß. Deshalb wird in einem separat eingerichteten Raum eine niederschwellige Arztsprechstunde angeboten. Da der aktuell tätige Arzt ab Juli sein Engagement leider nicht weiter ausüben kann, werden nun Ärztinnen und Ärzte gesucht, die sich in der karitativen Einrichtung engagieren wollen. Infos gibt es unter www.dw-karlsruhe.de.