Seit 2020 beschäftigt man sich in Ottersheim mit dem Thema „Wohnformen im Alter“. Es gab zahlreiche Veranstaltungen mit Bürgern und die Verwaltung hat auch mit zwei Projektentwicklern gesprochen.

Dabei handelt es sich um die BF Baubetreuung in Herxheim und das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) in Speyer. Die Vorschläge der beiden Projektentwickler wurden nun im Gemeinderat vorgestellt und man beschloss, das Projekt weiter mit der GSW zu verfolgen.

Nach Vorstellung der GSW sollen drei Gebäude mit insgesamt 28 Wohneinheiten und einer Tagespflege realisiert werden. Im hinteren Grundstücksbereich wurden zwei sich gegenüberstehende Gebäude mit jeweils zehn Wohneinheiten geplant, während vorne ein Gebäude mit acht Wohneinheiten sowie einer Tagespflege im Erdgeschoss geplant ist. Auf dem Grundstück sind 31 Parkplätze vorgesehen.

Zu viele Wohnungen, zu wenig Parkplätze

Die Ratsmitglieder standen der geplanten Größe des Konzeptentwurfs sehr kritisch gegenüber. Man war sich einig, dass keine 28 Wohneinheiten an diesem Standort benötigt werden, der tatsächliche Bedarf der Ortsgemeinde geringer sei. Kritisch wurde auch die als zu gering eingestufte Anzahl der Parkplätze gesehen. Zurzeit wird die Fläche als Schotterparkplatz genutzt. Der Wegfall dieses Parkplatzes könnte, so die Befürchtungen, in der Zukunft zu nicht unwesentlichen Spannungen hinsichtlich der Parksituation im Ortskern führen.

Die Realisierung von Sozialwohnungen ist nach Aussage der GSW möglich. Die geplanten Wohneinheiten sollen alle im Bestand der GSW bleiben. Zur Anzahl der geplanten Parkplätze teilt die GSW mit, dass bei einem vergleichbaren Projekt in Kirrweiler 20 Parkplätze gebaut wurden, von denen zurzeit nur sechs vermietet sind.

Darüber hinaus sprach sich der Gemeinderat dafür aus, das Projekt in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Demnach soll die optionale Fläche im ersten Schritt nicht bebaut werden. Sollte in Zukunft ein weiterer Bedarf bestehen, könnte diese Fläche dann zu gegebener Zeit in die Planung mit einbezogen werden. Im nächsten Schritt wäre ein Bebauungsplan aufzustellen und zu beschließen. Dann erfolgt die weitere Detailplanung. „Dieses Jahr bauen wir nicht mehr“, sagte Ortsbürgermeister Gerald Job (FWG).