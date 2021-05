Die Verbandsgemeinde Kandel bietet an Christi Himmelfahrt, 13. Mai, von 9 bis 12 Uhr Corona-Tests an der Teststation auf dem Parkplatz der Bienwaldhalle, Schubertstraße 28, an. Dieser Service außerhalb der normalen Öffnungszeiten richtet sich insbesondere an Gäste, die Biergärten und andere Lokale besuchen wollen. „Neben den allgemeinen Schutzmaßnahmen und einem Hygienekonzept sowie dem Abstandsgebot zwischen den Gästen und den Tischen des Lokals, ist eine Vorab-Reservierung und ein negativer Corona-Schnelltest verpflichtend“, heißt es in der Pressemitteilung.