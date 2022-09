Jugendliche der Verbandsgemeinde Jockgrim sind zu einem Aktionstag am Samstag, 24. September, von 16 Uhr bis 22 Uhr, eingeladen. Er trägt den Titel „Future world Jockgrim“ und will der Frage nachgehen, wovon Jugendliche heute träumen.

Im letzten Herbst diskutierte der Jugendausschuss der Ortsgemeinde Jockgrim darüber, wie man Jugendliche stärker für Kommunalpolitik interessieren kann oder diese sich sogar kommunalpolitisch engagieren. Der Vorschlag, ein Jugendparlament ins Leben zu rufen, wurde wegen der eher verhaltenen Erfahrungen in anderen Gemeinden verworfen. Angeregt wurde dagegen ein Aktionstag, um überhaupt herauszufinden, was junge Menschen derzeit bewegt. Dies sei aber schwierig, „weil wir die Jugendlichen, besonders die im Alter von 14, 15 Jahren, erst einmal wieder in die Jugendtreffs bekommen müssen“, beschreibt Jugendtreff-Mitarbeiterin Katja Colling die Lage. Während der Pandemie waren die Jugendtreffs geschlossen, nach ihrer Wiedereröffnung kommen die Jugendlichen nicht mehr in der Zahl wie vor den Lockdowns. „Wir wissen kaum noch, was die Heranwachsenden wegen der Krisen wie Pandemie, Klimawandel oder Ukrainekrieg fühlen und denken, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.“ Deshalb sollen am 24. September im Jockgrimer „Juze“ Antworten gesammelt werden, erklären Colling und der VG-Jugendpfleger Peter Jung.

Das Programm gestalten Leonie Malthaner aus Rheinzabern mit Live-Gesang und Niklas Jost aus Jockgrim, der Platten auflegt. Es gibt Hotdogs, auch in einer vegetarischen Variante, der Eintritt ist frei.