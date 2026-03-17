Zum „Tag des Waldes“ am Samstag, 21. März, sind Naturfreunde zu einer Pflanzaktion im Bienwald bei Büchelberg eingeladen. Unter dem Motto „Gemeinsam für den Wald der Zukunft“ können sie zwischen 10 und 15 Uhr das Forstamt bei der Neupflanzung von klimastabileren Bäumchen unterstützen. Nach Angaben des Fortamts Bienwald befindet sich die Aktionsfläche zwischen Büchelberg und Schaidt und ist auf einer asphaltierten Waldstraße gut erreichbar. Parkmöglichkeiten entlang der Waldstraße und die Zufahrt ab dem Wasserturm/Grillhütte Büchelberg werden ausgeschildert. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seinen eigenen Baum zu pflanzen, ingesamt warten 500 klimastabilere Bäumchen darauf, in den Bienwald einzuziehen. Eine Anmeldung für die kostenlose Pflanzaktion per E-Mail an forstamt.bienwald@wald-rlp.de ist erfoderlich.