Die Klasse 10y des Goethe-Gymnasiums Germersheim besuchte am Dienstag, dem Tag des Lokaljournalismus, mit ihrer Lehrerin Sarah Kröper und ihrem Lehrer Dirk Wippert die RHEINPFALZ-Lokalredaktion in Germersheim. Der Tag des Lokaljournalismus ist ein deutschlandweit von mehreren Zeitungsverlagen ausgerichteter Aktionstag, an dem sich auch die RHEINPFALZ beteiligt. Während die 18 Schülerinnen und Schüler unter anderem wissen wollten, wie die Arbeit eines Journalisten abläuft, sollten sie diesen darüber informieren, welche Medien sie wie nutzen.